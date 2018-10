Πριν από περίπου ένα χρόνο, στο σύμπαν του Χόλιγουντ προσγειώθηκε ένα νέο αστέρι που γοήτευσε τους πάντες με το ταλέντο του.

Ο 22χρονος Τιμοτέ Σαλαμέ, που έκανε το ντεμπούτο του στο «Call me by your name», είδε σχεδόν αστραπιαία το όνομά του να συνοδεύεται με φιλόδοξα σενάρια που τον χαρακτήριζαν ως τον επόμενο μεγάλο σταρ. Και τα καταφέρνει περίφημα ως προς την καριέρα του...

Την ίδια ώρα, αναδείχθηκε και σε έναν από τους πιο περιζήτητους εργένηδες της βιομηχανίας.

Η Τζένιφερ Λόρενς είχε δηλώσει πως της αρέσει ο Τιμοτέ Σαλαμέ αλλά πως η νεαρή ηλικία του είναι προς το παρόν αποτρεπτική. «Τον Τιμοτέ... τον περιμένω να μεγαλώσει λίγο, καταλαβαίνεις. Τότε θα τον αλείψω σαν γουρουνάκι επί σφαγή και απλώς θα του επιτεθώ, εκεί όταν φτάσει γύρω στα 30», είχε πει χαρακτηριστικά στο ET.

Όμως τώρα, θα πρέπει τόσο αυτή, όσο και χιλιάδες θαυμάστριες, να κάνουν λίγο στην άκρη, γιατί ο νεαρός ηθοποιός είναι και επισήμως εκτός της λίστας των single.

Στο Χόλιγουντ υπάρχουν δύο τρόποι να επισημοποιήσεις μια σχέση: α) βγάζεις ανακοίνωση στα social media και β) κάνεις μια δημόσια εμφάνιση που αποκαλύπτει τον έρωτά σου.

Ο Τιμοτέ έκανε το δεύτερο και απλά επιβεβαίωσε τις φήμες που ξεκίνησαν πριν από δύο εβδομάδες.

Η σύντροφός του είναι επίσης μικρή, μόλις 19, αλλά έγινε διάσημη πολύ πριν εκείνος ασχοληθεί καν με τον κινηματογράφο.

Ούσα κόρη του Τζόνι Ντεπ και της Βανέσα Παραντί, η Λίλι Ρόουζ Ντεπ είναι ήδη επιτυχημένο μοντέλο και έχει δει τις φωτογραφίες της φιγουράρουν στα περιοδικά από την εποχή που ήταν ακόμη μωρό.

Σήμερα είναι και πάλι πρωτοσέλιδο στα ταμπλόιντς καθώς το τρυφερό φιλί της με τον Σαλαμέ στη Νέα Υόρκη κατεγράφη από τους παπαράτσι.

Το ζευγάρι είχε βγει για δείπνο στην αμερικανική μητρόπολη και φαίνεται πως αποφάσισε να το κάνει επίσημο.

Πάνε λίγες μέρες αφότου ένας άλλος φωτογράφος τους είχε απαθανατίσει στο δρόμο να δείχνουν τρυφερότητα, αλλά εκείνες οι φωτογραφίες δεν σήμαιναν στην ουσία τίποτα καθώς οι δυο τους είχαν δηλώσει φίλοι μετά τη συμμετοχή τους στην ταινία «The King» του Netflix, όπου υποδύονται τον Βασιλιά Ερρίκο Ε' και την Αικατερίνη του Βαλουά αντίστοιχα.

Το 2013 δημοσιεύματα ήθελαν τον Τιμοτέ Σαλαμέ να βγαίνει με την Λούρδη Λεόν, την κόρη της Μαντόνα, ενώ η Λίλι Ρόουζ Ντεπ χώρισε το 2016 από τον Ας Στιμστ, μοντέλο από τη Βρετανία, με τον οποίο είχε σχέση για δύο χρόνια.