Η επιτυχία του We Want Plates, της ιστοσελίδας που εναντιώνεται σε όσους επιμένουν να σερβίρουν τα φαγητά σε αλλόκοτα δοχεία είναι τόσο μεγάλη που η συλλογή φωτογραφιών που μάζεψε από foodies από όλον τον κόσμο γίνεται βιβλίο. Και γιατί όχι; Πόσοι από εσάς έχετε εκπλαγεί δυσάρεστα όταν η ωραία σας σαλάτα έρχεται σερβιρισμένη σε μια γλάσταρα ή όταν τα βαζάκια, οι ξύλινες επιφάνειες, οι πέτρες, το πλέξιγκλας παίρνουν τη θέση των πιάτων και κάνουν το φαγητό να μοιάζει με σοβαρότατο ατύχημα; Εμείς στηρίζουμε το We Want Plates και θέλουμε την επιστροφή στα κλασικά και διαχρονικά πιάτα κι ας μας πείτε συντηρητικούς! Να μια συλλογή από τα αγαπημένα μας...

Ένα μαύρο πλαστικό χέρι θα σου δώσει την κροκέτα που παρήγγειλες.

Και γιατί όχι; Ποιο είναι το πρόβλημα με τα πιάτα μασέλες;

Η αμήχανη στιγμή όπου το γλυκό που παρήγγειλες είναι η χαίτη ενός αλόγου <3

Διαστημικό ορεκτικό;

Ένα πιάτο με πολιτικό μύνυμα.

Γλαστράκι - σαλάτα