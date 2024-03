Ζευγάρι ο Πολ Μέσκαλ και η Άϊο Εντεμπίρι; Η viral selfie τους

Είναι το νέο it ζευγάρι ο Πολ Μέσκαλ και η Άϊο Εντεμπίρι; Μία selfie τους έκανε τον γύρο του διαδικτύου το Σαββατοκύριακο και πυροδότησε τις φήμες για νέο ειδύλλιο.

Ο Πολ Μεσκάλ και η Άϊο Εντεμπίρι, τους οποίους συνδέει πολυετής φιλία, προκάλεσαν αίσθηση με τη φωτογραφία που ανέβασαν στο Instagram με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου. Στο στιγμιότυπο, το οποίο μοιράστηκε στο Instagram Story της η Άϊο Εντεμπίρι, εκείνη και ο Μέσκαλ κάθονται σε μία σκάλα και γελάνε. Η ηθοποιός έχει τα χέρια της τυλιγμένα γύρω του και στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε απλώς «Happy St Paddy's».

Σε επιπλέον στιγμιότυπα που τραβήχτηκαν στον ίδιο χώρο, οι δυο τους πόζαραν με τον σκηνοθέτη Όλιβερ Χερμάνους, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της νέας ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μέσκαλ, The History of Sound.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς The Bear πιθανότατα έγραψε αυτή τη λεζάντα στη φωτογραφία για να κάνει αστεία αναφορά στις ισχυριζόμενες ιρλανδικές ρίζες της που μοιράζεται με τον Μέσκαλ. Αυτό είναι και ένα από τα αστεία που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καθώς η Εντεμπίρι δεν είναι από την Ιρλανδία, αν και η σχετική λάθος άποψη θεωρείται μάλλον διαδεδομένη. Στο παρελθόν είχε μιλήσει αστειευόμενη για το διάστημα που έζησε στην Ιρλανδία για να προετοιμαστεί για έναν ρόλο στο The Banshees of Inisherin, μόνο που στην πραγματικότητα δεν έπαιξε στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία, ούτε έζησε στην Ιρλανδία.

Οι θαυμαστές και των δύο είναι πεπεισμένοι πως μεταξύ του Μέσκαλ και της Εντεμπίρι υπάρχει κάτι περισσότερο από φιλία. Αξίζει να σημειωθεί πως οι φαν τούς θέλουν και στη μεγάλη οθόνη μαζί, ειδικά αφού ο Μέσκαλ είχε δηλώσει τον Νοέμβριο σε συνέντευξή του πως θέλει πολύ να συνεργαστεί με την Άϊο Εντεμπίρι σε μία ρομαντική κωμωδία.

«Νομίζω ότι στα επόμενα πέντε χρόνια θα θέσω στον εαυτό μου την πρόκληση να κάνω ίσως μια ρομαντική κομεντί με την Aϊο» είχε δηλώσει. Επίσης, την Κυριακή, η συγγραφέας ρομαντικών μυθιστορημάτων Έμιλι Χένρι φάνηκε να υποστηρίζει μια συνεργασία μεταξύ των ηθοποιών, καθώς αναδημοσίευσε τη φωτογραφία του ζευγαριού από την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου στο Instagram Story της.