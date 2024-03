Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Τα ερωτικά γράμματα 20 ετών που έγιναν βιβλίο

Τα ερωτικά γράμματα και τα email που αντάλλασσαν κατά τη διάρκεια της σχέσης τους η Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ, έγιναν βιβλίο.

Σύμφωνα με τα όσα μάθαμε από το νέο ντοκιμαντέρ της Τζένιφερ Λόπεζ «The Greatest Love Story never Told», ενώ ήταν παντρεμένος με τη Τζένιφερ Γκάρνερ, ο Μπεν Άφλεκ είχε κρατήσει όλα τα email και τα γράμματα που είχαν ανταλλάξει και όταν έγιναν ξανά ζευγάρι της τα χάρισε με τη μορφή ενός βιβλίου. Το ντοκιμαντέρ που έχει το ίδιο όνομα, είναι διαθέσιμο μέσω Amazon Prime.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ ήταν μαζί στην αρχή της δεκαετίας του 2000 και αποτελούσαν ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια της εποχής. Ήταν μαζί από το 2001, αρραβωνιάστηκαν έναν χρόνο αργότερα και το 2004 ανακοίνωσαν πως χωρίζουν. Όμως, το 2021, είκοσι χρόνια μετά, αναζωπύρωσαν τη σχέση τους και το 2022 παντρεύτηκαν.

Τα γράμματα ήταν πηγή έμπνευσης για το νέο άλμπουμ της Τζένιφερ Λόπεζ

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πρώτη φορά το 2002 και λίγες ημέρες πριν το γάμο τους αποφάσισαν να χωρίσουν. Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις τους, ο λόγος ήταν πως δεν άντεξαν τη συνεχή πίεση των ΜΜΕ της εποχής που τους ακολουθούσαν παντού και αυτά ήταν που δημιούργησαν προβλήματα στη σχέση τους.

Στο ντοκιμαντέρ, η Τζένιφερ Λόπεζ αναφέρει αρχικά πως «πριν από είκοσι χρόνια, ερωτεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έφτιαχνα ένα άλμπουμ με τίτλο "This Is Me... Then. Απ’ όταν χωρίσαμε δεν είχα κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο άλμπουμ. Δεκαοχτώ χρόνια αργότερα, είμαστε ξανά μαζί και νιώθω πως με ενέπνευσε». Όπως δήλωσε, τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως ζευγάρι, ο ηθοποιός της χάρισε ένα βιβλίο που έφτιαξε απ’ όλα τα μέιλς και τα ερωτικά γράμματα που είχαν ανταλλάξει πριν είκοσι χρόνια και τα είχε κρατήσει.

«Είναι κάθε γράμμα και κάθε email που γράψαμε ο ένας στον άλλον μέχρι σήμερα. Το βιβλίο το ονόμασε "Η μεγαλύτερη ιστορία αγάπης που δεν ειπώθηκε ποτέ - από την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ από το 2001 έως το 2021... και συνεχίζεται"», ανέφερε η Λόπεζ. Όπως λέει σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ, πήρε το βιβλίο αυτό στο στούντιο και το έδειξε στους συνεργάτες της προκειμένου να εμπνευστούν για τη δημιουργία του νέου της άλμπουμ.

Όταν ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ ανέφερε πως όταν έμαθε πως τα γράμματά του είχαν διαβαστεί από τους συναδέλφους της, έμεινε έκπληκτος. Μάλιστα, αναφέρει πως οι συνεργάτες της τού έχουν δώσει ένα παρατσούκλι. «Της είπα "Έδειξες σε όλους τους μουσικούς όλα αυτά τα γράμματα;". Και εκείνοι μου απάντησαν 'Ναι, σε φωνάζουμε Pen Affleck από τότε’. Και εγώ απάντησα, "Ω, Θεέ μου"».

Με πληροφορίες από Today