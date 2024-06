Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Το φιλί στο μάγουλο και οι φήμες για χωρισμό

Νέα φωτογραφικά στιγμιότυπα που έρχονται στη δημοσιότητα, ενισχύουν τη φημολογία για τη δύσκολη φάση που περνά ο γάμος της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ.

Φωτογράφοι απαθανάτισαν τη Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ να φιλιούνται σταυρωτά στο μάγουλο, όταν συναντήθηκαν στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια για τον αγώνα μπάσκετ του 12χρονου γιου του, Σάμιουελ. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε χαμογελαστό και δίνοντας ο ένας στον άλλον φιλιά στον αέρα, ενώ χαιρετούσε έξω από το YMCA. Εθεάθησαν επίσης να περπατούν δίπλα-δίπλα χωρίς να κρατιούνται από το χέρι.

Παρά την αξιοσημείωτη έλλειψη διαχυτικότητας, οι δυο τους φάνηκαν να είναι σε καλή διάθεση, ενώ μαζί τους ήταν και η μητέρα του ηθοποιού. Η πρώην σύζυγος του Μπεν Άφλεκ, Τζένιφερ Γκάρνερ, ήταν επίσης παρούσα στο αθλητικό γεγονός.

Πριν λίγες ημέρες, η Τζένιφερ Λόπεζ μαζί με το 16χρονο παιδί της, Έμ, επισκέφτηκαν μία υπαίθρια αγορά στο Λος Άντζελες. Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Page Six ότι η τραγουδίστρια του «Waiting for Tonight» δεν φαινόταν πολύ ευδιάθετη καθώς εκείνη και οι δυο τους ψώνιζαν.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε γνωστό πως η τραγουδίστρια αποφάσισε να ακυρώσει την καλοκαιρινή της περιοδεία This Is Me... Live για να επικεντρωθεί στην προσωπική της ζωή. «Η Τζένιφερ παίρνει άδεια για να είναι με τα παιδιά της, την οικογένειά της και τους στενούς της φίλους», ανέφερε η Live Nation σε ανακοίνωσή της.