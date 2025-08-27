Τέιλορ Σουίφτ: Όλοι ψάχνουν το φόρεμα των αρραβώνων της που εξαντλήθηκε σχεδόν αμέσως

Από το βράδυ της Τρίτης, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον αρραβώνα της Τέιλορ Σουίφτ με τον αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Τράβις Κέλσι.

Η ανάρτηση της καλλιτέχνιδας στο Instagram συγκέντρωσε εκατομμύρια likes μέσα στις πρώτες ώρες, με θαυμαστές αλλά και μη να αποθεώνουν τις ρομαντικές φωτογραφίες, που αποπνέουν μια ρετρό αίσθηση -από τους τόνους των λουλουδιών μέχρι τα χρώματα στα ρούχα του ζευγαριού και το πράσινο φόντο.

Το φόρεμα της Σουίφτ έγινε ανάρπαστο. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το φόρεμα εξαντλήθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από το αμερικανικό e-shop του Ralph Lauren, ενώ έχει ήδη αποσυρθεί από πλατφόρμες όπως το Mytheresa και το Revolve. Ωστόσο, παραμένει ακόμη διαθέσιμο σε αρκετά μεγέθη στη βρετανική αγορά, με τιμή λιανικής τις £385.

Πρόκειται για ένα ασπρόμαυρο ριγέ σχέδιο με smocked μπούστο και αέρινη midi φούστα σε Α γραμμή, από τη συλλογή Polo Ralph Lauren, με την ονομασία Striped Silk-Blend Dress. Όπως σημειώνει το περιοδικό Glamour, είναι κατασκευασμένο από μείγμα μεταξιού και νάιλον, με «διακριτική ρετρό αισθητική που ταιριάζει απόλυτα στο στιλ της Σουίφτ».

Την ίδια στιγμή, οι fashionistas σπεύδουν να το αποκτήσουν ή να βρουν παρόμοιες επιλογές. «Για όσους δεν πρόλαβαν, η εναλλακτική λύση είναι να επιλέξουν ένα παρόμοιο ριγέ καλοκαιρινό φόρεμα και να το συνδυάσουν με μπεζ block heel σανδάλια, όπως έκανε η Σουίφτ», προτείνει το περιοδικό μόδας.

Με πληροφορίες από glamourmagazine.co.uk