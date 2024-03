Σελίν Ντιόν: Ποζάρει με τους τρεις γιους της για την Ημέρα Ενημέρωσης για το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου

Η Σελίν Ντιόν ποζάρει με τους τρεις γιους της και ευχαριστεί τους θαυμαστές και την οικογένειά της, ενώ παράλληλα θέλει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου (Stiff Person Syndrome-SPS).

Με μία φωτογραφία της στο Instagram, η Σελίν Ντιόν που διαγνώστηκε με το Σύνδρομο στα τέλη του 2022, αναφέρει: «Σήμερα ο κόσμος αναγνωρίζει τη Διεθνή Ημέρα Ενημέρωσης για το SPS. Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, το φθινόπωρο του 2022, διαγνώστηκα με το σύνδρομο Stiff Person Syndrome (SPS)».

«Η προσπάθεια να ξεπεράσω αυτή την αυτοάνοση διαταραχή ήταν μια από τις δυσκολότερες εμπειρίες της ζωής μου, αλλά παραμένω αποφασισμένη να επιστρέψω μια μέρα στη σκηνή και να ζήσω μια, όσο το δυνατόν, πιο φυσιολογική ζωή. Είμαι βαθιά ευγνώμων για την αγάπη και την υποστήριξη από τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, την ομάδα και όλους εσάς!» συνέχισε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

«Θέλω να στείλω την υποστήριξή μου σε όλους εκείνους σε όλο τον κόσμο που έχουν επηρεαστεί από το SPS. Θέλω να ξέρετε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε! Μπορούμε να τα καταφέρουμε!» κατέληξε, υπογράφοντας "Με αγάπη Σελίν xx".

Στη φωτογραφία ποζάρει ανάμεσα στους τρεις γιους της, τον 23χρονο Ρενέ Τσάρλς και τους 13χρονους Έντι και Νέλσον.

Η διάγνωση της Σελίν Ντιόν με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου

Η τραγουδίστρια δημοσιοποίησε τη διάγνωσή της τον Δεκέμβριο του 2022. «Αντιμετωπίζω προβλήματα με την υγεία μου εδώ και πολύ καιρό και ήταν πολύ δύσκολο για μένα να αντιμετωπίσω αυτές τις προκλήσεις και να μιλήσω για όλα όσα περνάω», είπε με δάκρυα στα μάτια σε ένα βίντεο. Απομακρύνθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη δημοσιότητα μέχρι τον Νοέμβριο του 2023, όταν παρακολούθησε έναν αγώνα χόκεϊ NHL. Τον Φεβρουάριο έκανε μία δημόσια εμφάνιση στα βραβεία Grammy, όπου παρουσίασε το βραβείο του άλμπουμ της χρονιάς στην Taylor Swift. Η τραγουδίστρια του My Heart Will Go On συνοδευόταν από τον μεγαλύτερο γιο της και χειροκροτήθηκε από το κοινό που σηκώθηκε από τις θέσεις τους.

Το ντοκιμαντέρ για τη διάγνωσή της

Το ταξίδι υγείας της τραγουδίστριας θα καταγραφεί στο ντοκιμαντέρ με τίτλο I Am: Céline Dion. Σε σκηνοθεσία της υποψήφιας για Όσκαρ ντοκιμαντερίστριας Ιρέν Τέιλορ, το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά μέσω του Amazon Prime Video.