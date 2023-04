Ρέιτσελ Μακάνταμς: Φωτογραφήθηκε με τρίχες στη μασχάλη- «Αυτό είναι το σώμα μου»

Η Ρέιτσελ Μακάνταμς απέσπασε επαινετικά σχόλια για την εικόνα του σώματος καθώς έδειξε τις τρίχες στη μασχάλη της κατά τη διάρκεια μιας ελάχιστα επεξεργασμένης φωτογράφισης για το Bustle.

Η 44χρονη Ρέιτσελ Μακάνταμς, η οποία πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Τζούντι Μπλουμ «Are You There God? It's Me, Margaret», φωτογραφήθηκε για το τεύχος Απριλίου του Bustle. Στη συνέντευξη που τη συνοδεύει, η Ρέιτσελ Μακάνταμς μίλησε για τη σχέση με το σώμα της και εξήγησε γιατί είναι τόσο «σημαντικό» για την ίδια να μπορεί να αντικατοπτρίζει την «αλήθεια».

Η όλη ιδέα δεν είναι καινούργια για τη Μακάνταμς, η οποία θυμήθηκε μια φωτογράφιση που έκανε για το περιοδικό Girls Girls Girls, ενώ προωθούσε την ταινία «Ανυπακοή» του 2017, στην οποία εμφανίστηκε με σουτιέν, σακάκι και θήλαστρο.

«Μου αρέσει αυτή η αντιπαράθεση της ομορφιάς, της λάμψης, της φαντασίας και στη συνέχεια της αλήθειας», δήλωσε για τη φωτογράφιση η Ρέιτσελ Μακάνταμς, η οποία έγινε λίγο αφότου είχε γεννήσει τον γιο της το 2018.

Αναφορικά με τη φωτογράφιση στο Bustle, η Μακάνταμς πόζαρε και πάλι με εσώρουχα και σακάκι, αλλά ταυτόχρονα φαίνονταν οι τρίχες της μασχάλης της. Η ηθοποιός φέρεται να ζήτησε οι φωτογραφίες να «επεξεργαστούν όσο το δυνατόν λιγότερο», επειδή ήταν σημαντικό για εκείνη να αναδείξει την πραγματική της εμφάνιση.

«Με αυτή τη φωτογράφιση, φοράω εσώρουχα από λάτεξ. Αλλά έχω αποκτήσει δύο παιδιά. Αυτό είναι το σώμα μου και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αντανακλάται πίσω στον κόσμο», δήλωσε. «Είναι εντάξει να δείχνεις τον καλύτερό σου εαυτό, να δουλεύεις γι' αυτό και να είσαι υγιής, ωστόσο κάτι τέτοιο είναι διαφορετικό για τον καθένα».

Σε ένα βίντεο που συνοδεύει τη συνέντευξη, η Ρέιτσελ Μακάνταμς έδωσε επίσης συμβουλές στον νεότερο εαυτό της.

«Θα σου δώσω τη συμβουλή που μου έδωσε η μητέρα μου: "Μόλις ξεκινήσεις, δεν μπορείς ποτέ να σταματήσεις". Και θυμάμαι να γουρλώνω τα μάτια μου γι' αυτό και να σκέφτομαι: «Αχ, αυτή δεν είναι η διασκεδαστική απάντηση», θυμήθηκε, «Αλλά είναι τόσο αληθινή. Η ζωή είναι μεγάλη, το ξύρισμα είναι έντονο. Αλλά αν πρόκειται να προχωρήσετε σε αυτό ούτως ή άλλως, προσέξτε τα κόκκαλα του αστραγάλου, τις κνήμες... Να έχετε πάντα κρέμα ξυρίσματος».

Η Ρέιτσελ Μακάνταμς στη συνέχεια πρόσθεσε πως «Αν θέλετε να σταματήσετε να ξυρίζεστε ξανά μια μέρα, είναι και αυτό εντάξει».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο τα σχόλια της Ρέιτσελ Μακάνταμς όσο και οι ελάχιστα επεξεργασμένες φωτογραφίες της έλαβαν επαίνους από τους θαυμαστές της, με πολλούς μάλιστα να την επικροτούν.

«Αυτό ήταν που χρειαζόμουν να δω όταν μεγάλωνα!», σχολίασε ένας χρήστης στο Instagram, ενώ ένα άλλος είπε «Θέλω περισσότερα από αυτά στο Χόλιγουντ!».

«Λατρεύω τη Ρέιτσελ Μακάνταμς που έβγαλε τις τρίχες στις μασχάλες στο Are You There, God? It's Me, Margaret press tour, έγραψε κάποιος άλλος στο Twitter.

Με πληροφορίες από Yahoo