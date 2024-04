Οι οικογενειακές διακοπές των Μπέκαμ πάνω στην υπερπολυτελή θαλαμηγό τους

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ γιόρτασαν το Πάσχα των Καθολικών εν πλω, στην υπερπολυτελή θαλαμηγό τους.

Την Κυριακή η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανέβασαν στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες τους από τη μέρα τους πάνω στο υπερπολυτελές γιοτ τους. Μαζί με το ζευγάρι ήταν τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους (έλειπε ο Ρόμεο) αλλά και η Νίκολα Πέλζ σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ.

Μπορεί η φημολογία το προηγούμενο διάστημα να ήθελε τη Βικτόρια και τη Νίκολα να μην έχουν καλές σχέσεις, όμως οι δυο τους το τελευταίο διάστημα φωτογραφίζονται περισσότερο μαζί και αναφέρουν τον θαυμασμό που έχει η μία για την άλλη μέσω τον κοινωνικών δικτύων. Κατά τη διάρκεια των Πασχαλινών διακοπών, οι δυο τους πόζαραν μαζί αλλά και χόρεψαν το Say you’ll be there, τραγούδι των Spice Girls.

Στις περισσότερες φωτογραφίες η οικογένεια φορά αυτιά κουνελιού στα κεφάλια τους, γιορτάζοντας την ημέρα του Πάσχα. Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανέβασαν μία σειρά από φωτογραφίες από τις διακοπές τους, άλλοτε οι δυο τους και άλλοτε με τα παιδιά τους. Σε ένα video που ανέβασε η Βικτόρια Μπέκαμ το βράδυ της Κυριακής, αποκάλυψε πως βρίσκονταν στην Αμερική και συγκεκριμένα, στο Μαϊάμι.

Υπενθυμίζεται πως τα έσοδα του από την επιχειρηματική αυτοκρατορία τους υπερδιπλασιάστηκαν πέρυσι, χάρη στις συμφωνίες του πρώην ποδοσφαιριστή με το Netflix και την Amazon, αλλά και τις συνεργασίες με άλλες εταιρείες. Η DRJB υπερδιπλασίασε τα έσοδά της από 34 εκατ. σε 72,6 εκατομμύρια λίρες (92,4 εκατ. δολάρια) το 2022. Πρόκειται για την εταιρεία που περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ντέιβιντ Μπέκαμ, από χορηγίες και συνεργασίες, μέχρι την εταιρεία παραγωγής Studio 99.