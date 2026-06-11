Μπραντ Πιτ: Και τέταρτο παιδί της οικογένειας αλλάζει το επώνυμό του

Νομική διαδικασία για την αλλαγή του ονόματός της έχει ξεκινήσει η 21χρονη Ζαχάρα, μία εκ των κορών των ηθοποιών, ζητώντας να αφαιρεθεί το επώνυμο «Πιτ» από τα επίσημα έγγραφά της.

Σύμφωνα με το People, η αίτηση κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια και προβλέπει η ίδια να αναγνωρίζεται πλέον ως Ζαχάρα Τζολί.

Πρόκειται για το τέταρτο παιδί των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί που προχωρά σε αντίστοιχη ενέργεια, ενώ έχουν προηγηθεί ανάλογες κινήσεις και από άλλα μέλη της οικογένειας.

Με την οριστικοποίηση του διαζυγίου του πρώην ζευγαριού του Χόλιγουντ, ο 62χρονος ηθοποιός φαίνεται να έρχεται αντιμέτωπος με μια συνεχιζόμενη αποστασιοποίηση από τα ενήλικα παιδιά του, καθώς τέσσερα από τα έξι έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν το επώνυμο Τζολί, ενώ τρεις από αυτές τις περιπτώσεις έχουν ήδη προχωρήσει και νομικά.

Η δημόσια εικόνα που έχει διαμορφώσει η Ζαχάρα γύρω από το όνομά της τους τελευταίους μήνες φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την αίτηση αλλαγής που κατέθεσε στις 28 Απριλίου.

Πριν ακόμη υπάρξει η νομική εξέλιξη, η 21χρονη είχε εμφανιστεί τον Αύγουστο σε εκδήλωση της Alpha Kappa Alpha με το όνομα Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί, δίνοντας το πρώτο, σαφές δείγμα για την αλλαγή κατεύθυνσης.

Αντίστοιχη επιλογή είχε καταγραφεί και στην τελετή αποφοίτησής της στην Ατλάντα, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ψυχολογία.

Παρότι στο επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης εμφανιζόταν ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ», κατά την αναγγελία της απονομής της ακούστηκε μόνο το επώνυμο της μητέρας της.

Μπραντ Πιτ - Αντζελίνα Τζολί: Από τον χωρισμό στη δικαστική διαμάχη

Το ζήτημα των ονομάτων στην οικογένεια Πιτ-Τζολί φαίνεται να εξελίσσεται σε μια επαναλαμβανόμενη τάση ανάμεσα στα παιδιά του πρώην ζευγαριού, με τη Ζαχάρα να είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα.

Στο παρελθόν, ο μεγαλύτερος γιος τους, Μάντοξ, είχε αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του από τους τίτλους τέλους της ταινίας της Αντζελίνα Τζολί, «Couture», ενώ η Σίλο είχε προχωρήσει σε αλλαγή ονόματος με δικαστική απόφαση.

Σε αντίστοιχη ενέργεια είχε προβεί και η 17χρονη Βίβιεν, η οποία εμφανίστηκε ως «Βίβιεν Τζολί» στο θεατρικό πρόγραμμα του Broadway για το μιούζικαλ The Outsiders, το οποίο συνδιοργάνωσε με τη μητέρα της, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν έχει προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες λόγω ηλικίας.

Οι εξελίξεις αυτές τοποθετούνται χρονικά μετά τον οριστικό χωρισμό του ζευγαριού, το οποίο έβαλε τέλος στη σχέση του έπειτα από δύο χρόνια γάμου και δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το διαζύγιο να έχει πλέον εκδοθεί.

Μετά τον χωρισμό, η Αντζελίνα Τζολί, 51 ετών, έχει αναλάβει σε μεγάλο βαθμό την ανατροφή των έξι παιδιών τους: Μάντοξ, Παξ, Ζαχάρα, Σίλο και των διδύμων Νοξ και Βίβιεν.

Οι εξελίξεις γύρω από τη σχέση του Μπραντ Πιτ με τα παιδιά του συνεχίζουν να τροφοδοτούν αντιδράσεις και αντικρουόμενες αναφορές στο Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με πηγές, η Αντζελίνα Τζολί διατηρεί ιδιαίτερα στενό δεσμό με τη Ζαχάρα και φέρεται να βρίσκεται δίπλα της σε κάθε σημαντικό στάδιο της ζωής της, ενθαρρύνοντας παράλληλα όλα τα παιδιά της να εκφράζουν την ατομικότητά τους.

Την ίδια στιγμή, πρόσωπα από το περιβάλλον του Μπραντ Πιτ εμφανίζονται να εκφράζουν έντονη πικρία για τη συνεχιζόμενη νομική αποστασιοποίηση των παιδιών του, με πηγή να αναφέρει πως «είναι σπαρακτικό να βλέπεις την αποξένωση των παιδιών από τον πατέρα τους να γίνεται δημόσια».

Όπως αναφέρεται, ο Μπραντ Πιτ φέρεται να έχει πλέον ελάχιστη έως μηδενική επαφή με τα ενήλικα παιδιά της οικογένειας.

Σύμφωνα με τη δικαστική ρύθμιση, η επικοινωνία του περιορίζεται σε προγραμματισμένες επαφές με τα ανήλικα δίδυμα, γεγονός που, όπως σημειώνεται, αποτυπώνει την πλήρη απομάκρυνση από την οικογενειακή εικόνα που είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο του πρώην ζευγαριού «Brangelina».

Με πληροφορίες από People