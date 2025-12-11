Λίλι Κόλινς: «Ο Έλληνας πρωθυπουργός βλέπει "Emily in Paris" με τη σύζυγό του»

Στον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεοπτικής της συνέντευξης, η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris», Λίλι Κόλινς.

Με αφορμή τη νέα σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου, η Λίλι Κόλινς ήταν καλεσμένη του Τζίμι Φάλον στο «The Tonight Show».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο παρουσιαστής σχολίασε το γεγονός ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες «τσακώνονται» για τη σειρά, σημειώνοντας πως η Ρώμη έχει κάνει αίτημα να μεταφερθεί εκεί και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, «τη θέλει πίσω στο Παρίσι».

Τότε η Λίλι Κόλινς αναφέρθηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το Emily in Paris».

«Και ότι μετά από μια μεγάλη μέρα, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να τη δει μαζί της. Ήμουν σε φάση: Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;», συμπλήρωσε χιουμοριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του στο «The 2Night Show» ότι βλέπει το «Emily in Paris» με τη σύζυγό του.

«Όταν θέλω να χαλαρώσω πραγματικά, θα με κράξει η κόρη μου τώρα αν με βλέπει κάπου, ξέρεις τι βλέπω; Emily in Paris. Η απόλυτη χαλάρωση. Το βλέπω με τη γυναίκα μου. Με διασκεδάζει πάρα πολύ», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.