Κρις Έβανς: Ο «Captain America» έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς

Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν οι ηθοποιοί, Κρις Έβανς και Άλμπα Μπαπτίστα, όπως επιβεβαίωσε από σχετικά αρχεία νοσοκομείου το TMZ. Έγιναν γονείς το περασμένο Σάββατο (24/10) στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να έχει γίνει κάτι γνωστό σχετικά με το φύλο ή το πιθανό όνομα του βρέφους.

Κρις Έβανς και Άλμπα Μπαπτίστα παντρεύτηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου 2023, κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής τελετής στο Cape Cod (σ.σ. ακρωτήριο στη Μασαχουσέτη), αφού πρώτα είχαν επισημοποιήσει τη σχέση τους στο Instagram 9 μήνες νωρίτερα.

Οι φήμες σχετικά με την εγκυμοσύνη της Μπαπτίστα διέρρευσαν το φετινό καλοκαίρι, όταν λογαριασμός θαυμαστών του ζευγαριού δημοσίευσε ένα αφιέρωμα για την Ημέρα του Πατέρα, προσθέτοντας ετικέτες στους πατέρες της Άλμπα και του Κρις. Ο Λουίζ Μπαπτίστα, πατέρας της ηθοποιού, σχολίασε λέγοντας: «Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Κρις, έρχεται η σειρά σου!»

Κρις Έβανς - Άλμπα Μπαπτίστα: Ποιοι είναι

Ο Κρις Έβανς έγινε παγκοσμίως γνωστός για την ερμηνεία του ρόλου του Captain America σε διάφορες ταινίες του Marvel Cinematic Universe, από το Captain America: The First Avenger (2011) έως το Avengers: Endgame (2019). Η δουλειά του στη σειρά ταινιών τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς στον κόσμο.

Οι ταινίες του με τον ίδιο πρωταγωνιστή, έχουν αποφέρει συνολικά 11,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, καθιστώντας τον έναν από τους πιο κερδοφόρους κινηματογραφικούς αστέρες όλων των εποχών.

Ξεκίνησε την καριέρα του με ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «Αντίθετο του Σεξ» το 2000. Μετά από εμφανίσεις σε αρκετές ταινίες για εφήβους, συμπεριλαμβανομένης της «Όχι άλλη χαζοαμερικάνικη ταινία» του 2001, τράβηξε τα «βλέμματα» για την ερμηνεία του χαρακτήρα της Marvel Comics, Ανθρώπινου Πυρσού, στις ταινίες Fantastic Four (2005) και Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007).

Όσον αφορά την Άλμπα Μπαπτίστα, είναι ηθοποιός από την Πορτογαλία, που άρχισε την επαγγελματική της πορεία στη χώρα της με τη σειρά Jardins Proibidos (2014–2015). Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε σε πολλές πορτογαλικές σειρές και ταινίες, όπως A Impostora, Filha da Lei, A Criação και Jogo Duplo. Από το 2020 έως το 2022, πρωταγωνίστησε στη σειρά Warrior Nun του Netflix, η οποία ήταν και η πρώτη της στα αγγλικά.

