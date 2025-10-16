Κέβιν Φέντερλαϊν: Ισχυρίζεται ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκανε κοκαΐνη όσο θήλαζε

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Κέβιν Φέντερλαϊν, που οριστικοποίησε το διαζύγιο με την τραγουδίστρια το 2007 μετά από τρία χρόνια γάμου, αποκάλυψε πως η ποπ σταρ έκανε χρήση κοκαΐνης όσο θήλαζε.

Ο Κέβιν Φέντερλαϊν, στο νέο του βιβλίο «You Thought You Knew» (σ.σ. Νόμιζες ότι ήξερες), έγραψε πως εξαιτίας των όσων έκανε η Μπρίτνεϊ Σπίαρ,ς όταν ήρθε στη ζωή το πρώτο τους παιδί, ξέσπασε καυγάς που οδήγησε στον χωρισμό τους.

Ισχυρίζεται ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έπρεπε να είναι στο σπίτι με τους γιους τους, Sean Preston και Jayden James, αλλά εμφανίστηκε στο πάρτι για την κυκλοφορία του άλμπουμ του «Playing With Fire» το 2006.

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν την Μπρίτνεϊ και μία νεαρή της φίλη, να κάνουν κοκαΐνη πάνω στο τραπέζι» ισχυρίζεται ο Φέντερλαϊν. «Και οι δύο φορούσαν αυτές τις εξωφρενικές περούκες. Η Μπρίτνεϊ μια μπλε. Ήταν σουρεαλιστικό. Δεν προσπάθησαν καν να το κρύψουν».

Μπρίντνεϊ Σπίαρς: Γιατί προκαλεί ανησυχία στους θαυμαστές της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς προκαλεί ξανά ανησυχία στους θαυμαστές της, μέσα από αναρτήσεις της στα social media.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram, στο οποίο διακρίνεται να τραγουδά με φόντο το φανερά ακατάστατο σπίτι της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ακούγεται να τραγουδά το κομμάτι «Unfaithful» της Ριάνα και από πίσω φαίνονται σκυλιά να τρέχουν, ενώ ένας θαυμαστής της επεσήμανε σε σχόλιο πως έχει περιττώματα στο πάτωμα, όπου είναι διάσπαρτα και άλλα αντικείμενα, όπως ένα διπλωμένο χαλί.

«Παίζοντας με τα φώτα και καθαρίζοντας το σπίτι μου σαν να μην υπάρχει αύριο» έγραψε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο έχει κατακλειστεί από αρνητικά σχόλια.

«Θυμάμαι που έλεγαν ότι θα αντικαταστήσει την Τζάνετ Τζάκσον παλιά. Είναι λυπηρό να τη βλέπει κανείς έτσι», «Πώς γίνεται να μην ανησυχούν περισσότεροι άνθρωποι για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και αυτά που ανεβάζει στο Instagram;», ήταν κάποια από τα σχόλια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια προκαλεί την ανησυχία των φαν της με τις αναρτήσεις της, καθώς μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο όπου χορεύει φορώντας ένα χρυσό φόρεμα, αποκαλύπτοντας το στήθος της, το οποίο στη συνέχεια κάλυψε με emojis λουλουδιών.

Με πληροφορίες από ΤΜΖ



