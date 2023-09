Η Ραχήλ Μακρή (ως παίκτρια) στο νέο reality του ΣΚΑΪ

Η Ραχήλ Μακρή είναι ανάμεσα στους συμμετέχοντες στο ριάλιτι «I’m a celebrity get me out of here».

Μάλιστα, η πρώην βουλευτής συμμετέχει και στο τρέιλερ του ριάλιτι, το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Εκτός από τη Ραχήλ Μακρή, σε αυτό εμφανίζονται ο Νίκος Βαμβακούλας και οι παρουσιαστές του ριάλιτι, Γιώργος Λιανός και Καλομοίρα.

Λίγο προτού αναχωρήσει για τον Άγιο Δομίνικο, η πρώην βουλευτής μίλησε για την απόφασή της να συμμετάσχει στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, εξηγώντας γιατί τελικά θα το κάνει, παρότι αρχικά είχε απαντήσει αρνητικά στην πρόταση.

«Ήταν γενικά μια δύσκολη απόφαση, την πήρα μαζί με την οικογένειά μου. Τα παιδιά μου με παρακίνησαν να συμμετάσχω», είπε αρχικά η Ραχήλ Μακρή, σε δηλώσεις στον ΣΚΑΪ.

«Στην αρχή είπα όχι, τελικά είδα ότι στο αγγλικό συμμετείχε και ο υπουργός Υγείας», συμπλήρωσε, αναφερόμενη στον Ματ Χάνκοκ. Ο συγκεκριμένος, που είχε διατελέσει υπουργός Υγείας της Βρετανίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μετά την παραίτησή του ανακοίνωσε ότι θα πάει στο «I’m a celebrity get me out of here», με συνέπεια να τον διαγράψουν οι Τόρις.

«Τρία χρόνια στη Βουλή άκουγα μόνο σχόλια και κλεισμένα μικρόφωνα. Νομίζω η πιο σχολιασμένη πολιτικός. Πρόκειται για ένα παιχνίδι, επομένως δεν με αφορά η σκληρή κριτική», είπε η Ραχήλ Μακρή, όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί για τυχόν σχόλια. Τέλος, δήλωσε ότι δεν θα ήθελε το ριάλιτι να αποδειχθεί «ανιαρό», επειδή «ο κόσμος θέλει να δει κάτι με γέλιο».