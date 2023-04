Η Μπλέικ Λάιβλι ποζάρει με μαγιό, δυο μήνες μετά τον ερχομό του τέταρτου μωρού

Δύο μήνες μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της, η Μπλέικ Λάιβλι με τον σύζυγό της, Ράιαν Ρέινολντς αποφάσισαν να πάνε οικογενειακές διακοπές.

Και η 35χρονη ηθοποιός μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες της με μπικίνι στο Instagram, όπου ποζάρει με ολόσωμο μαγιό και μπικίνι, δείχνοντας μεταξύ άλλων το σώμα της μετά τον ερχομό του τέταρτου παιδιού τους.

«She sells seashells down by the seashore», έγραψε στη λεζάντα από τις φωτογραφίες, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο, ενώ ανάμεσα στα στιγμιότυπα ήταν και αρκετά με τον 46χρονο σύζυγό της, αλλά και τις μητέρες τους, Τάμι Ρέινολντς και Ελέιν Λάιβλι.

«Εσύ δεν έκανες μόλις μωρό!;», αναρωτήθηκε έκπληκτος κάποιος φαν, ενώ άλλος σχολίασε: «Παρεμπιπτόντως... μοιάζεις σαν να μην έχεις κάνει ποτέ παιδιά... πώς το κάνεις;».

«Είμαι εδώ για να υπενθυμίσω στον Ράιαν για 1.342.589η φορά πόσο τυχερός είναι!», αστειεύτηκε κάποιος άλλος.

Η Μπλέικ Λάιβλι αποκάλυψε ότι ήταν έγκυος τον Σεπτέμβριο του 2022 στο Forbes Power Women's Summit, όταν εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά στο κόκκινο χαλί, αλλά προς το παρόν δεν έχουν αποκαλύψει το φύλο του μωρού που γεννήθηκε.

Με τον Ράιαν Ρέινολντς έχουν επίσης τις κόρες Τζέιμς, 8 ετών, Ινέζ, 6 ετών, και Μπέτι, 3 ετών.