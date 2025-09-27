Η Μιράντα και ο Νάιτζελ ξανά μαζί; Το Μιλάνο φούντωσε τις φήμες για το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»

Οι παρευρισκόμενοι στο σόου της Dolce & Gabbana έμειναν άφωνοι όταν είδαν τη Μέριλ Στριπ και τον Στάνλεϊ Τούτσι να περπατούν μαζί, σε μία εικόνα που έμοιαζε να ξεπηδά κατευθείαν από το Ο Διάβολος φοράει Prada. Η εμφάνισή τους προκάλεσε αμέσως φήμες ότι πρόκειται για γύρισμα της πολυαναμενόμενης συνέχειας της ταινίας.

Η Στριπ, με μεγάλα γυαλιά ηλίου και καμπαρντίνα δεμένη στη μέση, και ο Τούτσι, σε κομψό κοστούμι με φουλάρι, θύμιζαν ξεκάθαρα τη Μιράντα Πρίστλι και τον Νάιτζελ Κίπλινγκ. Μάλιστα, η Άννα Γουίντουρ, η πραγματική έμπνευση πίσω από τον χαρακτήρα της Μιράντα Πρίστλι, βρισκόταν στο κοινό.

Όπως ήταν λογικό, τα social media πήραν φωτιά, με χρήστες να αναρωτιούνται αν η σκηνή που έζησαν οι καλεσμένοι ήταν απλώς ένα λαμπερό fashion moment ή… κινηματογραφικό γύρισμα.

Η σύμπτωση είναι αξιοσημείωτη: μόλις πρόσφατα, η 20th Century Studios ανακοίνωσε επίσημα ότι το The Devil Wears Prada 2 βρίσκεται σε παραγωγή, με προγραμματισμένη πρεμιέρα την 1η Μαΐου 2026. Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ και η σεναριογράφος Αλίν Μπρος ΜακΚένα επιστρέφουν, ενώ το λαμπερό καστ περιλαμβάνει ξανά τη Μέριλ Στριπ, την Αν Χάθαγουεϊ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι.

Στο σίκουελ, η ιστορία τοποθετείται στη σύγχρονη εποχή, όπου η Μιράντα Πρίστλι καλείται να αντιμετωπίσει την παρακμή της έντυπης μόδας. Η Έμιλι Τσάρλτον, πρώην βοηθός της, έχει πλέον εξελιχθεί σε υψηλόβαθμο στέλεχος πολυτελούς ομίλου και κρατά στα χέρια της τα διαφημιστικά budgets που η Μιράντα χρειάζεται απεγνωσμένα. Το νέο αυτό power clash υπόσχεται εντάσεις και ανατροπές.

Επιπλέον, έχουν ανακοινωθεί νέες προσθήκες στο καστ, όπως ο Κένεθ Μπράνα (ως σύζυγος της Μιράντα), η Λούσι Λιου, ο Τζάστιν Θερού και η Πολίν Σαλαμέ