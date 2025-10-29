Followers της Φαίης Σκορδά παραπονέθηκαν για story της που περιλάμβανε τη λέξη «μαύρος»

Η Φαίη Σκορδά δέχθηκε παράπονα από ορισμένους ακολούθους της στα social media μετά την αναδημοσίευση ενός story που περιλάμβανε τη λέξη «μαύρος».

Η παρουσιάστρια έκανε repost μια χιουμοριστική ανάρτηση της φίλης της, Φωτεινής Παντζιά, η οποία έγραψε «Όταν οι μαύροι κάνουν τα μαλλιά τους», αναφερόμενη στον γιο της αφρικανικής καταγωγής και σε μια νεαρή επίσης αφρικανικής καταγωγής. Η συγκεκριμένη φράση στάθηκε αφορμή για να δεχθεί η Σκορδά μηνύματα παραπόνων από χρήστες που θεώρησαν προβληματική τη χρήση του όρου.

Το πρωί της Τετάρτης, μέσα από την εκπομπή της, η Φαίη Σκορδά θέλησε να τοποθετηθεί: «Οφείλω να κάνω μια διευκρίνιση γιατί δέχθηκα πολλά μηνύματα. Έκανα αυτό το story γιατί μιλούσα με τη φίλη μου τη Φωτεινή Πατζιά, που έχει υιοθετήσει τον Άγγελο και τη Βασιλική, και ανέβασε αυτή τη φωτογραφία. Γράφει "όταν οι μαύροι κάνουν τα μαλλιά τους” και μου ήρθαν πολλά μηνύματα για το “μαύροι”, όχι για μένα αλλά για τη μαμά του. Δεν ήθελα να το κρύψω, ήθελα να το πω».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μπορούμε να λέμε "μαύρος”. Εμείς βάζουμε το πρόσημο στη λέξη. Δεν ήθελα να το αναδείξω γιατί ήθελα να το αποδεχτούμε».

Η λέξη «μαύρος» στο λεξικό του νέου ρευστού κόσμου

Όπως εξηγείται και στο λεξικό του νέου ρευστού κόσμου από τη Lifo, το «μαύρος» είναι ορθός δόκιμος όρος, καθώς αφορά τη μαύρη φυλή, στην οποία οφείλουμε να αναφερόμαστε ακολουθώντας το ίδιο «πρωτόκολλο».

«Το Αφροέλληνας είναι μια λέξη που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια και μάλιστα ο Gerome έχει κάνει το Afro-Greco brand» λέει ο MC Yinka, μουσικός. «Είναι δανεισμένος όρος ή επηρεασμένος από το “Αφροαμερικανός”, από την Αφροαμερικάνικη κουλτούρα. Η λέξη αυτή διαχωρίζει τους μετανάστες αφρικανικής καταγωγής από τους άλλους μετανάστες κι αυτό είναι λίγο προβληματικό. Σκουρόχρωμοι δεν είναι μόνο οι Αφρικανοί, είναι και οι Ασιάτες και οι Αυστραλοί.

Δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη “έγχρωμος”, είναι τελείως φάουλ, είναι μια αμήχανη έκφραση. Μπορεί να μην είναι προσβλητικό να τη χρησιμοποιείς, αλλά δεν είναι καλή λέξη.

«Το “μαύρος” είναι ορθός δόκιμος όρος», λέει η Idra Kayne, μουσικός, «εξάλλου μιλάμε για μαύρη φυλή». Όπως μιλάμε και για λευκή φυλή. «Είναι λάθος όμως τα υποκοριστικά “μαυρούλα/-λης”, “μαυρούκος/-κα”, γιατί εμπεριέχουν ενοχές». «Επίσης, είναι λάθος να αναφέρεσαι σε έναν μαύρο με το όνομα κάποιου που είναι στην επικαιρότητα. Δεν λέμε ποτέ “έλα, ρε Αντετοκούνμπο” σε κάποιον μαύρο, είναι ρατσιστικό», εξηγεί ο MC Yinka. «Είναι ξεκάθαρο ότι δεν λες κάποιον Πίου, Ρίβερς…

Το “νέγρος/-α” δεν το λέμε, είναι αχρείαστος όρος. Ο Νέγρος του Μοριά έχει επιλέξει τη λέξη ως λογοπαίγνιο, για να τονίσει την αντίθεση. Το έχει στηρίξει με όλη τη στάση του και είναι μια εξαίρεση στον κανόνα. Tο “νέγρος” είναι μια λέξη που προέρχεται από το “negro”, είναι το μαύρο χρώμα στα ισπανικά και στα πορτογαλικά, δεν είναι τόσο υποτιμητικό όσο το αμερικάνικο “nigger”, που σημαίνει αράπης και είναι μια προσβλητική λέξη, ωστόσο καλό είναι να μην τη χρησιμοποιούμε. Όπως δεν χρησιμοποιούμε ποτέ το “nigga” που χρησιμοποιούν οι Αφροαμερικάνοι μεταξύ τους, γιατί μόνο αυτοί επιτρέπεται να χρησιμοποιούν.

Το “αράπης” είναι εντελώς υποτιμητικό, δεν το χρησιμοποιείς ούτε για πλάκα, ούτε ως υποκοριστικό ‒ ούτε αραπάκι ούτε αραπιά λες. Μπορεί στην ελληνική κουλτούρα να υπάρχουν τραγούδια με τον όρο, όπως το κομμάτι του Ζαμπέτα, αλλά είναι εντελώς λάθος σήμερα. Από τη δεκαετία του ’50 και του ’60 έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα. Ούτε για σάτιρα δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τέτοιες λέξεις πλέον, είναι αυτονόητο».

«Αράπης/αραπίνα είναι το αντίστοιχο του N word» λέει η Idra Kayne. «Μειωτικός, υβριστικός, υποτιμητικός όρος για τη μαύρη φυλή. Δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ούτε σε τραγούδια, ούτε σε ανέκδοτα. Όλες οι χώρες της Δύσης το έχουν λύσει κοινωνικά το ζήτημα και καταδικάζεται άμεσα η χρήση του όρου, όπου παρατηρείται. Δυστυχώς, εμείς όχι ακόμα, μάλιστα κάνουμε αστεία με αυτό ή βρίζουμε, αν και ο πιο διάσημος Έλληνας είναι μαύρος. Το λες και υποκρισία ή άγνοια. Κανονικά, θα έπρεπε να είναι ποινικά κολάσιμος όρος και να καταδικάζεται σε κάθειρξη όποιος τον χρησιμοποιεί».

«Επίσης, η αναφορά στους ανθρώπους άλλης φυλής ως “αυτοί”, “αυτοί το έχουν”, “αυτές έχουν μεγάλο κώλο”, “αυτοί έχουν μεγάλα πέη”, “αυτοί έχουν τον ρυθμό”, όλα τα στερεότυπα, ακόμα και ως φιλοφρόνηση, τα αποφεύγουμε γιατί δεν είναι ορθά», συμπληρώνει ο MC Yinka. «Με το “εμείς” και το “εσείς” τα τσουβαλιάζεις όλα και αυτό δεν είναι σωστό, ακόμα κι αν ό,τι που λες ισχύει. Πρέπει να μιλάς για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, γιατί είναι διαφορετική οντότητα. Αναφέρεσαι ατομικά στον καθένα και όχι σε σχέση με τη φυλετική του ταυτότητα».