Η Μασαχουσέτη ψηφίζει να γίνει καταφύγιο για τα τρανς άτομα εν μέσω των επιθέσεων Τραμπ

Την ώρα που οι επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον των τρανς αυξάνονται, το Γουόρτσεστερ της Μασαχουσέτης ζητά να γίνει πόλη - «καταφύγιό» τους.

Ο οργανισμός «Queer Residents of Worcester and Our Allies» ζήτησε από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης - τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας - να γίνουν ένα «καταφύγιο και τόπος ασφάλειας για τα τρανς άτομα». Η κίνηση αυτή έρχεται στον απόηχο των εκτελεστικών διαταγμάτων που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ τις πρώτες εβδομάδες της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, τα οποία στοχεύουν ευθέως την τρανς κοινότητα.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η επίσημη πολιτική των ΗΠΑ είναι ότι υπάρχουν «μόνο δύο φύλα», και έθεσε σχέδια για την απαγόρευση των τρανς ανδρών και γυναικών στον στρατό. Παράλληλα έχει αποκλείσει μεταξύ άλλων τις τρανς γυναίκες από τα γυναικεία αθλήματα και έχει περιορίσει την υγειονομική περίθαλψη τους.

Ως χαρακτηρισμένη πόλη-άσυλο, το Γουόρτσεστερ δεν θα «συνεργαστεί με ομοσπονδιακές και πολιτειακές πολιτικές που αποσκοπούν στο να βλάψουν τα τρανς και Non - binary άτιμα και θα διασφαλίσει ότι έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση, την εκπαίδευση και την απασχόληση χωρίς φόβο ή διακρίσεις», αναφέρεται στο αίτημά τους. Το Κάνσας Σίτι στο Μιζούρι, η Ιθάκη στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, το Σακραμέντο, το Δυτικό Χόλιγουντ και το Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια, έχουν ήδη χαρακτηριστεί πόλεις - άσυλο.

Το ψήφισμα του Σακραμέντο εγκρίθηκε τον περασμένο Μάρτιο, σημειώνοντας ότι η Καλιφόρνια είναι εδώ και καιρό «ηγέτης» για τα δικαιώματα των τρανς, αλλά ότι πολλές πολιτείες κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, οπότε ήταν ζωτικής σημασίας η πόλη να «προνοήσει επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή μας για τα δικαιώματα των τρανς και την ισότιμη προστασία των τρανς ατόμων».

Άλλες πόλεις στις ΗΠΑ έχουν αυτοανακηρυχθεί ευρύτερα σε ΛΟΑΤΚΙ+ καταφύγια, συμπεριλαμβανομένης της Lake Worth Beach, στη Φλόριντα, η οποία δήλωσε τον Σεπτέμβριο του 2023 ότι «τώρα και για πάντα θα θεωρείται ένα ασφαλές μέρος, ένα καταφύγιο, μια φιλόξενη και υποστηρικτική πόλη για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τις οικογένειές τους, για να ζουν με ειρήνη και άνεση».

Με πληροφορίες από Pink News