Ναι με έχει πιάσει η μελαγχολία των χριστουγεννων....θα ήθελα να πάμε να κάνουμε πατινάζ να χορέψουμε σε κάποιο δρόμο της Αθήνας ακούγοντας από πλανόδιους μουσικούς το let it snow let it snow,να βγάλουμε φωτό μπροστά σε χριστουγεννιάτικο δέντρο...να κάνουμε όνειρα,αν είσαι σε ίδια φάση στείλε μου...

Ιδανικά θα ήθελα να είσαι από 30 μέχρι 40