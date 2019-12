Επωφελούμαι της προσφοράς σου και συνεπώς, αναζητώ τα φώτα σου. Όχι μόνο από τον τίτλο του τραγουδιού που έστειλες στο τέλος ("sure know something"), αλλά και γιατί διαβάζοντας τους στίχους, μου χτύπησαν πολλά "καμπανάκια" (κυρίως εκείνο το "starry eyes").



Θα σου ήμουν υπόχρεος εάν μοιραζόσουν μαζί μου κάτι που γνωρίζεις, ή πολύ περισσότερο, αν είναι μέσα στις δυνατότητές σου να πράξεις, να με συνδράμεις. Θα έκανα από το οτιδήποτε μέχρι τα πάντα, αν ήταν να μπορέσω να ξανασυναντήσω, αυτόν το μοναδικό Άνθρωπο.