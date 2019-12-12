ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
12.12.2019 | 19:36
ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ...
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΗΜΕΡΑ. ΣΕ ΕΙΔΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ (ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ) ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.ΒΓΗΚΑΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟ "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" ΕΠΑΙΞΑΝ ΛΙΓΟ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΜΑΣ...ΑΛΛΑ ΔΕ ΤΟΛΜΗΣΑ ΝΑ ΣΟΥ ΜΙΛΗΣΩ.ΒΓΗΚΑ ΕΚΑΝΑ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΩΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΜΕ ΣΤΟ 021 ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΓΕΜΑΤΟ ΚΟΣΜΟ.ΔΕ ΣΕ ΕΙΧΑ ΔΕΙ ΑΛΛΙΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΣΟΥ ΜΙΛΟΥΣΑ.ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΛΗ ΟΜΟΡΦΗ κ' ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ - ΨΗΛΗ κ' ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ.ΦΟΡΟΥΣΕΣ ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ κ' ΜΙΑ ΓΚΡΙ ΕΣΑΡΠΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΡΩ! ΕΛΠΙΖΩ Η ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΗ!!!ΦΙΛΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ!
ΠΟΤΕ: Πέμπτη, 12 Δεκ 2019
ΠΟΥ: ΜΕΤΡΟ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ