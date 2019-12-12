ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
12.12.2019 | 11:13
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΜΠΗΚΑ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΗΣΟΥΝ ΗΔΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΣΑΝΤΑ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΠΗΓΕΣ ΝΑ ΠΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΘΗΚΕΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΜΟΥ ΜΟΥ ΕΙΠΕΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΧΑΜΟΓΕΛΟΝΤΑΣ. ΓΥΡΙΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΤΑΖΕΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΣΟ ΕΠΙΜΟΝΑ ΠΟΥ ΝΤΡΑΠΗΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΟΥ! ΚΑΘΗΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΣΥΧΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΥΓΕΙΣ ΚΑΤΕΒΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΤΤΙΚΗ ΕΣΥ ΠΡΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΩ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΛΩ ΤΟΣΟ ΝΑ ΣΕ ΞΑΝΑ ΔΩ!
ΠΟΤΕ: Τρίτη, 10 Δεκ 2019
ΠΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΕΥΚΑΚΙΑ-ΑΤΤΙΚΗ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
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