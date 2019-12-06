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ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
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6.12.2019 | 01:08

ΘΕΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΩ ΣΤΗΝ ΣΚΩΤΙΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΑΠΟΙΟΝ Η ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΗΔΗ Η ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝΓΝΩΣΤΟ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ.
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΝΕΙ ΗΔΗ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ. ΘΕΛΩ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.
ΠΟΤΕ: Παρασκευή, 6 Δεκ 2019
ΠΟΥ: everywhere
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
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