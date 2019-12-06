ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
6.12.2019 | 01:08
ΘΕΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΩ ΣΤΗΝ ΣΚΩΤΙΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΑΠΟΙΟΝ Η ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΗΔΗ Η ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝΓΝΩΣΤΟ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ.
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΝΕΙ ΗΔΗ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ. ΘΕΛΩ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ.
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΝΕΙ ΗΔΗ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ. ΘΕΛΩ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.
ΠΟΤΕ: Παρασκευή, 6 Δεκ 2019
ΠΟΥ: everywhere
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ