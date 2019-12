Γεια σας μαγκες (και μαγκισες). Καταρχας να διευκρινισω οτι δεν ειμαι gay αν και δεν εχω κανενα προβλημα μαζι τους απλα το συγκεκριμενο post δεν ειναι ερωτικου περιεχομενου και το φυλο ειναι ενδεικτικο.



Το προβλημα μου ειναι οτι οι παρεες μου δεν ασχολουνται καθολου με τον αθλητισμο ενω εγω πραγματικα κοβω και τις φλεβες μου για τα σπορ.



Θα ηθελα να γνωρισω ατομα που ενδιαφερονται για τον αθλητισμο με εμφαση στο μπασκετ, στο ποδοσφαιρο και στο τεννις ενω αν εχεις τρελα σαν και μενα για το icehockey θα εκτιμηθει. Ειχα δουλεψει σε αθλητικο site για μια περιοδο και γνωρισα αξιολογα ατομα με τα οποια ομως δυστυχως εχασα επαφη λογω του οτι εφυγα για το εξωτερικο για 1,5 χρονο.



Να τονισω οτι αν απλα εισαι οπαδος και οχι φιλαθλος καλυτερα να μη χασεις το χρονο σου και να μου στειλεις οπως επισης και οτι δεν ασχολουμαι ιδιαιτερα με τη σουπερ λιγδα οποτε θα εκτιμηθει αν γνωριζεις τι χρωμα φανελα φοραει η Παντερμπορν, εβλεπα NBA πριν εμφανιστει ο Αντετοκουμπο και τεννις πριν την Τσιτσιπομανια ενω στο διλημα Φεντερερ Ναδαλ απλα δεν υπαρχει διλημα. Αν τωρα ξερεις τι ειναι το πακ και σε ποια ομαδα παιζει ο Βαλτερι Φιλπουλα εκει θα εντυπωσιαστω και θα σου βγαλω το καπελο (χωρις να γκουγκλαρεις πονηρε... θα το καταλαβω αν το κανεις)



Ελπιζω να βρω μερικους ακομα αρρωστους σαν και μενα για να βλεπουμε αγωνες παρεα και γιατι οχι αν κατσει να επιχειρησουμε να δημιουργησουμε ενα ομορφο αθλητικο σαιτ διαφορετικο απο τα τυποποιημενα ελληνικα.



See ya in another life brother (or sister ετσι; μην παρεξηγουμαστε ρατσιστε δεν ειμεθα)