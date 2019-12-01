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1.12.2019 | 15:55

ΣΤΟ τρενο ΟΣΕ για ΛΑΡΙΣΑ

ΗΜΑΣΤΑΝ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΡΕΝΟ, ΚΟΙΤΑΧΤΗΚΑΜΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ. ΦΟΡΑΓΕΣ ΕΝΑ ΛΕΥΚΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ Τ-SHIRT, ΕΧΕΙΣ ΤΑΤΟΥΑΖ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ.ΕΙΣΑΙ ΞΑΝΘΟΣ.ΚΑΤΕΒΗΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑ, ΗΡΘΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕΣ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΓΟ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΑΝ ΝΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ.ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ, ΑΝ ΤΟ ΔΕΙΣ ( 1/1ΕΚ) ΑΦΗΣΕ ΜΝΜ ΑΝ ΘΕΣ ΣΤΟ [email protected]
ΠΟΤΕ: Σάββατο, 30 Νοε 2019
ΠΟΥ: τρενο ΟΣΕ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
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