ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
1.12.2019 | 15:55
ΣΤΟ τρενο ΟΣΕ για ΛΑΡΙΣΑ
ΗΜΑΣΤΑΝ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΡΕΝΟ, ΚΟΙΤΑΧΤΗΚΑΜΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ. ΦΟΡΑΓΕΣ ΕΝΑ ΛΕΥΚΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ Τ-SHIRT, ΕΧΕΙΣ ΤΑΤΟΥΑΖ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ.ΕΙΣΑΙ ΞΑΝΘΟΣ.ΚΑΤΕΒΗΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑ, ΗΡΘΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕΣ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΓΟ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΑΝ ΝΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ.ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ, ΑΝ ΤΟ ΔΕΙΣ ( 1/1ΕΚ) ΑΦΗΣΕ ΜΝΜ ΑΝ ΘΕΣ ΣΤΟ [email protected]
ΠΟΤΕ: Σάββατο, 30 Νοε 2019
ΠΟΥ: τρενο ΟΣΕ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ