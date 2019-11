*Μιλωντας στον εαυτό μου* : Καλα, υπάρχει όντως κόσμος που τα διαβάζει αυτα..?

Γεια, με λένε Μπάμπη (όχι Σουγιά, ούτε φλου, δεν είναι αστείο) και ξέρω ήδη οτι το όνομα μου είναι αρκετά σέξι απο μονο του για να συνεχίσω να περιγράφω!

Είμαι 25 ετών και λόγω προγράμματος/χρόνου (δουλειά και προπονήσεις) δεν "προλαβαίνω" να δω τον έξω κόσμο (sad violin music in the background) και έτσι κατέληξα εδώ!

Δεν είμαι τύπος που θα σου πω "ψάχνω σχέση" ή "ψάχνω σεξ" ή "θέλω dating", ψάχνω μια καινούργια, hopefully όμορφη γνωριμια και ότι βγεί, αν βγει!

*ΣΟΣ* Για να είμαι ξεκάθαρος σίγουρα δεν ψάχνω για κολλητουμπινάκι! Έναν κολλητό έχω και μου αρκεί χαχα!

Υ.Γ: Δεν θα κάτσω να αναλύσω το "βιογραφικό" μου απο εδώ γιατι θα χαθεί όλο το νόημα προφανώς αλλά επειδή όπως λέει και ένα ρητό "Noone falls in love with your personality at first sight" ευχαρίστως στείλε μου να ανταλλάξουμε socials!