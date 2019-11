Who knows ....μπορεί κάπου να με περιμένεις.

Εάν ξέρεις τι θέλεις, εάν έχεις αισθήματα φυλακισμένα κ θέλεις να τα ελευθερώσεις με αντάλλαγμα τα δικά μου αισθήματα, εάν ψάχνεις κάποια να μπορείς να μιλήσεις κ να ακουστείς, εάν θέλεις να ζήσεις τις μικρές μεγάλες χαρές της ζωής, εάν ...εάν ....

Εάν είσαι 40+ , εάν δεν έχεις υποχρεώσεις που να σε δεσμεύουν, εάν βαρέθηκες τα ανούσια, εάν νοιώθεις περισσότερο γυναίκα. μη διστάσεις ....you never know !!!