ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
11.11.2019 | 14:25
ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΓΩ, ΣΤΕΙΛΕ ΜΟΥ ΜΥΝΗΜΑ...
ΕΙΜΑΙ ΣΧΕΔΟΝ 30 ΕΤΩΝ, ΕΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ, ΜΟΡΦΩΜΕΝΗ, ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΟΝΩΝ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ ΤΗΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ.
Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΟΥ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ, ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ, ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ.
ΖΗΤΩ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ, 33-37 ΕΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟ,ΠΕΡΙΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ,ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙ, ΜΕ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ, ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΣΤΙ ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙ ΕΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ,.... ΚΑΙ ΑΣ ΕΛΘΟΥΝ ΟΠΩΣ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ....
ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΣΟΥ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΣΕΝΑ, ΘΑ ΧΑΡΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΙΣ e-mail ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ.
Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΟΥ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ, ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ, ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ.
ΖΗΤΩ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ, 33-37 ΕΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟ,ΠΕΡΙΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ,ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙ, ΜΕ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ, ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΣΤΙ ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙ ΕΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ,.... ΚΑΙ ΑΣ ΕΛΘΟΥΝ ΟΠΩΣ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ....
ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΣΟΥ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΣΕΝΑ, ΘΑ ΧΑΡΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΙΣ e-mail ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ.
ΠΟΤΕ:
ΠΟΥ: ΑΘΗΝΑ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
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