Καινούργια ημέρα,καινούργια εβδομάδα,καινούργιος μήνας και το μόνο που λείπει ειναι μια καινούργια γνωριμία με προοπτικές οτιμαςβγεί.



Χημεία connection people so let's try..

30 something ηλικίες και να είμαστε γυναίκες εντάξει? Κι εγώ κι εσείς και οποιος δεν είναι να πάει στην επόμενη αγγελία..