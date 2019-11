Ναι έφτασα τελικά κι'εγώ εδώ, για εσένα την στυλάρα με την προσωπάρα!

Μαύρα μαλλιά με αφέλειες, πρόσωπο με καταπληκτικές γωνίες και διαπεραστικό βλέμμα. Καλλιτεχνική φυσιογνωμία. Φορούσες μαύρο παντελόνι, μαύρο δερμάτινο μπουφάν και είχες ρίξει πάνω σου ένα φουλάρι και δεν σταμάτησες να καπνίζεις, αλλά ακόμη και το κάπνισμα σου πήγαινε!Είσαι στυλάρα και το ξέρεις, μου έμεινε αξέχαστη η παρουσία σου.

Τα βλέμματα μας συναντήθηκαν αρκετές φορές, νομίζω έλαβα θετικό feedback κι απ τη μεριά σου.

Δεν πιστεύω να το δεις φυσικά, but one can only hope...