Αναζητώ μια δεσποινίδα με τατουάζ και χαμόγελο μέχρι τ' αυτιά, να γουστάρει καρτούν και adult animations αγκαλιά στο καναπέ πριν τα munchies, να εκτιμά το καμμένο και κάφρικο χιούμορ without getting offended, να χορεύει trip hop στη θέση του συνοδηγού ενώ φυσάει το καλοκαιρινό αεράκι τα μαλλιά της σε κάποιο κυκλαδίτικο νησί.

Ηλικία 23-29 (εγώ είμαι 30). Οr am I??