Καλησπέρα! Ενδιαφέρομαι να γνωρίσω κοπέλες που αγαπούν τα σπορ. Θα ήθελα να φτιάχναμε ένα παρεάκι που να έχουμε αυτό το κοινό hobby και όποτε έχουμε χρόνο και διάθεση να μαζεύομαστε και να παίζουμε κάποιο ομαδικό άθλημα. Προσωπικά μου αρέσει το volley αλλά είμαι δεκτική και σε άλλα αθλήματα (by the way θα ήθελα να μάθω και handball, δεν έχω παίξει ποτέ). Ιδανικά θα προτιμούσα οι ηλικίες να είναι στα 30 περίπου όσο είμαι και εγώ ώστε να μην υπάρχει κάποιο χάσμα, είτε ηλικιακά είτε πνευματικά. Αλλά οκ αποδεκτές όλες οι ηλικίες, για να υπάρχει ποικιλία. Όσες πιστές προσέλθετε, straight, les, bi etc.