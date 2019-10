Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, κάπου στις 17.00, 17.++



Και είπα να βγω να ψωνίσω... και λέω ας βάλω κάτι απλό, δεν πάω και πουθενά, δεν θα με δει κανείς... Κι όμως, με είδες εσύ !!!



Σε είδα κάπου στα ψυγεία και έπειτα πήγες στον πάγκο με τα τυριά, όπου λίγο μετά ακολούθησα και εγώ. Περιμέναμε και οι δύο. Μέχρι που η μία υπάλληλος τελείωσε την δουλειά της και έρχεται προς εμένα ρωτώντας ποια έχει σειρά. Εγώ φυσικά ποτέ δεν κλέβω την σειρά των άλλων, και έτσι γυρνώντας με χαμόγελο υπέδειξα εσένα λέγοντας "η κοπέλα". Χαμογελούσες και εσύ (ωραίο χαμόγελο by the way). Ενώ η τελευταία μας συνάντηση έγινε στο ταμείο όπου ήσουν η επόμενη μετά από εμένα.



Εσύ: Σκούρα κόκκινα μακριά μαλλιά (έχω αδυναμία στις κοκκινομάλλες) με ένα μπλε σκούρο τζιν παντελόνι. Θηλυκή. Δεν συγκράτησα πολλές λεπτομέρειες.

Εγώ: Λευκό κοντομάνικο, μαύρο τζιν και μία μπλε τσάντα πλάτης. Staight lookig.



Καλά δεν πιστεύω να διαβάζεις lifo, σε αναζητώ κλπ ούτε πιστεύω να σου κέντρισα το ενδιαφέρον. Αλλά εσύ μου κέντρισες το ενδιαφέρον και θα ήθελα να σε ξαναδώ. Αν -λέμε τώρα - αν, τυχόν και το διαβάσεις μην διστάσεις να μου απαντήσεις στο email.