ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
19.10.2019 | 20:18
ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕ ΜΟΙΑΖΕΙΣ ΜΕ ΚΑΜΙΑ!!!
ΕΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΕΣΥ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΣΕΝΑ ΣΤΕΙΛΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΝΑΙ! .ΕΙΜΑΙ 31ΚΑΙ ΚΑΤΙ ,ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ , ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΝΑ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΓΥΡΟ ΜΟΥ ΕΧΩ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΑΝ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΕΑΝ ΣΕ ΑΡΕΣΕΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΛΟΣ ΑΛΛΑ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ !ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΠΡΟΙΚΑ ΣΟΥ!!!ΘΕΛΩ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΩΣ 31 ΤΟ ΠΟΛΥ
ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΟΥ ΛΙΓΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΑΛΛΑ ΣΠΑΝΙΟ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΝΩ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥΣ ΣΕ ΚΑΛΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΟΝΤΕΝΕΚΕ . ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΒΓΕΙΣ
ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΟΥ ΛΙΓΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΑΛΛΑ ΣΠΑΝΙΟ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΝΩ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥΣ ΣΕ ΚΑΛΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΟΝΤΕΝΕΚΕ . ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΒΓΕΙΣ
ΠΟΤΕ: Σάββατο, 19 Οκτ 2019
ΠΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
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