ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
4.10.2019 | 12:17
Aurora74
ΕΙΜΑΙ 45
ΑΝΑΖΗΤΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝ ΜΑΣ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΗΜΕΙΑ . ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η "ΣΥΝΤΑΓΗ" ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ, ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ . ΕΙΜΑΙ "ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ" ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ.
ΟΧΙ ΧΑΣΟΜΕΡΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ!!!!
ΑΝΑΖΗΤΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝ ΜΑΣ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΗΜΕΙΑ . ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η "ΣΥΝΤΑΓΗ" ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ, ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ . ΕΙΜΑΙ "ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ" ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ.
ΟΧΙ ΧΑΣΟΜΕΡΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ!!!!
ΠΟΤΕ: Παρασκευή, 4 Οκτ 2019
ΠΟΥ: Αθήνα
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
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