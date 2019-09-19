ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
19.9.2019 | 22:09
31+κατι ψιλα......
ΑΝΑΖΗΤΩ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΟΧΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΧΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ ΚΟΠΕΛΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΘΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΜΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΥΝΕΦΟ..... ΤΩΡΑ ΕΑΝ ΤΑ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ.....ΕΙΜΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΨΕΩΣ ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΟΜΟΡΦΗ ΟΧΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΨΗΛΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΙΛΑ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ.....ΕΤΩΝ ΕΩΣ 31 ΘΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΝ!!!!! ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΣΙΟΜΑΝΗΣ ΜΕ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑ..... ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΩ , ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΠΑΩ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ!!! ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΩ ΣΕ ΚΑΛΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΑΝ ΣΕ ΚΑΝΩ ΕΣΤΩ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙΣ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΑΝ ΒΓΕΙΣ ......ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !!! ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ!!!!
ΠΟΤΕ: Πέμπτη, 19 Σεπ 2019
ΠΟΥ: καλό ερώτημα.........
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
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