Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το Adblocker για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας. Δείτε πώς.
Βρήκατε κάποιο λάθος ή παράλειψη;     Επικοινωνήστε μαζί μας  »
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ

ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.
ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
« Προηγούμενο  
Τυχαίο
  Επόμενο »
19.9.2019 | 22:09

31+κατι ψιλα......

ΑΝΑΖΗΤΩ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΟΧΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΧΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ ΚΟΠΕΛΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΘΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΜΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΥΝΕΦΟ..... ΤΩΡΑ ΕΑΝ ΤΑ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ.....ΕΙΜΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΨΕΩΣ ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΟΜΟΡΦΗ ΟΧΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΨΗΛΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΙΛΑ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ.....ΕΤΩΝ ΕΩΣ 31 ΘΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΝ!!!!! ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΣΙΟΜΑΝΗΣ ΜΕ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑ..... ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΩ , ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΠΑΩ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ!!! ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΩ ΣΕ ΚΑΛΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΑΝ ΣΕ ΚΑΝΩ ΕΣΤΩ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙΣ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΑΝ ΒΓΕΙΣ ......ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !!! ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ!!!!
ΠΟΤΕ: Πέμπτη, 19 Σεπ 2019
ΠΟΥ: καλό ερώτημα.........
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
SHARE
ΣΤΕΙΛΕ ΜΟΥ ΜΗΝΥΜΑ
LIFO
Δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού
ΕΙΔΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο lifo.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.     Μάθετε περισσότερα.     Αποδοχή