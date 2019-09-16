ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
16.9.2019 | 11:06
LTR
45 ΕΤΩΝ ΕΓΙΝΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ,
ΑΝΑΖΗΤΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝ ΜΑΣ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΗΜΕΙΑ . ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η "ΣΥΝΤΑΓΗ" ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ, ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ . ΕΙΜΑΙ "ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ" ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ.
ΑΝΑΖΗΤΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝ ΜΑΣ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΗΜΕΙΑ . ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η "ΣΥΝΤΑΓΗ" ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ, ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ . ΕΙΜΑΙ "ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ" ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ.
ΠΟΤΕ: Δευτέρα, 16 Σεπ 2019
ΠΟΥ: ΑΘΗΝΑ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
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