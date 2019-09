Το καλοκαίρι έφυγε και την θέση του πήραν και πάλι τα δροσερά και ανέμελα απογέυματα του Σεπτέμβρη, αυτές τις μέρες και άλλες πολλές θα ήθελα να μοιραστώ με κάποια. Λοιπόν, είμαι 25χρ, ψηλός, μελαχροινός, και ψάχνω μια προσγειωμένη κοπέλα ανεξαρτήτου ηλικίας αλλά απαραίτητα όμορφη στον εσωτερικό της κόσμο, που να είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο σχέσης, να της αρέσει η ζωή, οι αγκαλιές και οι ανέμελες βόλτες, τόσο σχέδιασμένες όσο και βόλτες δίχως λόγο και προορισμό σε ένα ωραίο μέρος just because, το story of my life από τότε που πήρα καινούριο αυτοκίνητο δηλαδή.

‌Βρίσκομαι στην Αθήνα, εκτιμώ κάθε επικοινωνία αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρξει επαφή πρόσωπο με πρόσωπο, δεν θα ήθελα κάτι με σκοπό διαδικτυακή φιλία η εξ αποστάσεως μιας και πολλές μου έχουν τελειώσει με στεναχώριες στο παρελθόν. Έχω φβ και ίνστα οπότε μπορούμε να τα πούμε στο μειλ.