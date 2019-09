Αν έχεις χιούμορ, οξυδερκεια και πιστεύεις πως μπορείς να κινήσεις το ενδιαφέρον μου, ή ακόμα και να με "κερδίσεις".. Be my guest.. Ηλικίες 30-35. Η εμφάνιση, καλλιέργεια, ευγένεια και ενδεχομένως art loving θα εκτιμηθεί.Όχι social media addicted please