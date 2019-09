Έχεις Facebook; Instagram; Snapchat; Twitter; Θα ήθελες να μην έχεις; Δεν έχεις καν; Θα ήθελες να το συζητήσουμε; πώς είναι η ζωή χωρίς αυτά; τι χάνεις, τι κερδίζεις, αν σου λείπει το interaction καμιά φορά; if so, μπορείς να στείλεις. Είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να συζητήσω; Προφανώς όχι. Αλλά είναι μια αρχή, δεν είναι; Δεν αναζητώ ο,τιδηποτε το ερωτικό, και βαριέμαι τα μονολεκτικά μηνύματα. Εν ολίγοις, μια φιλική, φυσιολογική συζήτηση αναζητώ, θέτοντας το πρώτο θέμα χωρίς να σημαίνει ότι θα μιλάμε μονο και συνέχεια επί τούτου. Αν σου φαίνεται short of ενδιαφέρουσα κουβέντα, είμαι ο άνθρωπος σου. Εκτιμώ τα ταξίδια, τα βιβλία, τις ξένες γλώσσες, τον κινηματογράφο, τις συναυλίες. Είμαι αυτό που θα λεγε κανείς, cool τύπος, αλλά δεν μπορούμε να τον βρούμε στο messenger.



Βασική προϋπόθεση, να εχεις μεγαλώσει στην εποχή των social media και να ανήκεις σε κύκλους που η χρήση τους θεωρείται / είναι δεδομένη.