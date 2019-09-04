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ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ

ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.
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4.9.2019 | 22:38

ΠΑΡΕΑ!!!!

ΛΟΙΠΟΝ ΨΑΧΝΩ ΚΟΠΕΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ,ΓΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΠΛΗ,ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΠΕΛΑ,ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΥΣΙΑ ΡΟΥΤΙΝΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ,ΟΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΓΩ.ΠΛΕΟΝ ΕΧΩ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΦΥΤΟΖΟΩ ΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΝΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ.ΑΠΛΩΣ ΑΝΑΖΗΤΩ ΝΑ ΖΗΣΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΥΒΕΝΤΑ.ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΕΠΙΖΗΤΩ.ΘΕΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ!!!!!!
ΠΟΤΕ: Τετάρτη, 4 Σεπ 2019
ΠΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
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