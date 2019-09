Archive, Βέβηλος, Gang of Four, Villagers of Ioannina, Apparat, Antifa lives, Electric Litany... (η λίστα δεν έχει τελειωμό).

Γιατί να χάνω όλα αυτά τα υπέροχα events επειδή οι ηλίθιοι φίλοι μου δεν ψήνονται ν'ακολουθήσουν?



Αν θές και συ να πας σε συναυλίες/φεστιβάλ και διάφορα events και δεν έχεις παρέα, στείλε.



Το φύλο είναι ενδεικτικό. Είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, θα περάσουμε καλά.