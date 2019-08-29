ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
29.8.2019 | 23:39
ΨΑΧΝΩ ΕΝΑΝ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ ΠΟΥ ΕΙΔΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΣΕ ΕΙΔΑ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΒΑΓΟΝΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ ΚΙΑ ΕΦΥΓΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΜΑΞΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΗΡΕ...ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΜΟΥ ΦΑΝΗΚΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΟΥΛΟ ΠΟΥ ΣΕ ΕΙΔΑ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΣΕΡΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ...ΞΑΝΘΟΣ ΓΑΛΑΖΙΑ ΜΑΑΤΙΑ ΨΗΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΕ ΕΙΧΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ ..ΑΠΛΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2018 (ΑΚΡΙΒΗ ΜΕΡΑ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ)...ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΚΟΥΛΟ ΣΥΜΒΑΝ ΠΟΥ ΜΟΥ ΧΕΙ ΤΥΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΘΑ ΘΕΛΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ
ΠΟΤΕ: Πέμπτη, 8 Φεβ 2018
ΠΟΥ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ ΜΟΛ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
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