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5.8.2019 | 21:16

ΣΟΒΑΡΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ.ΕΙΜΑΙ 37 ΧΡΟΝΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟΣ,ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΕΤΗ ΖΩΗ.ΚΑΤΙ ΛΕΙΠΕΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΕΔΩ.ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ.ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ,ΝΑ ΕΛΠΙΖΩ ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΡΓΙΩΝΕΙ.ΕΠΙΖΗΤΩ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΟΠΕΛΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΟΝΕΙΡΟΒΑΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ.ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΚΟΠΕΛΑ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΑΘΑΤΙΣΕΙ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA.ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ, ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΑΦΗ.
ΠΟΤΕ: Δευτέρα, 5 Αυγ 2019
ΠΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
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