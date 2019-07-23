ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
23.7.2019 | 14:13
ΣΕ ΕΙΔΑ.... ΝΑΙ ΣΕ ΕΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΑ
ΣΕ ΕΙΔΑ.... ΝΑΙ ΣΕ ΕΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΑ.
ΣΗΜΕΡΑ 23/07 ΣΤΙΣ 09.32 ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ. ΑΝΕΒΗΚΑΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΕΓΩ ΚΑΤΕΒΗΚΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΝΕΧΙΣΕΣ.
ΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ, ΜΑΥΡΟ ΤΖΙΝ, ΜΑΥΡΟ Τ SHIRT, ΜΕΛΑΝΟΥΡΙ ΚΑΙ ΕΣΥ Emoji. BACKPACK ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ, ΛΕΥΚΑ ΑDIDAS ΜΕ ΡΟΖ ΤΟ BRAND.
ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΡΜΟ, ΔΕΝ ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΟΥ ΑΕΡΟΔΟΡΟΜΙΟΥ.
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΒΛΕΜΜΑ ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΚΑΤΕΒΗΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΓΟΝΙ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ.
ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΗΛΗ.
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΩ.
ΦΟΡΟΥΣΑ ΤΖΙΝ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΜΠΛΟΥΖΑ....
ΣΗΜΕΡΑ 23/07 ΣΤΙΣ 09.32 ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ. ΑΝΕΒΗΚΑΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΕΓΩ ΚΑΤΕΒΗΚΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΝΕΧΙΣΕΣ.
ΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ, ΜΑΥΡΟ ΤΖΙΝ, ΜΑΥΡΟ Τ SHIRT, ΜΕΛΑΝΟΥΡΙ ΚΑΙ ΕΣΥ Emoji. BACKPACK ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ, ΛΕΥΚΑ ΑDIDAS ΜΕ ΡΟΖ ΤΟ BRAND.
ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΡΜΟ, ΔΕΝ ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΟΥ ΑΕΡΟΔΟΡΟΜΙΟΥ.
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΒΛΕΜΜΑ ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΚΑΤΕΒΗΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΓΟΝΙ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ.
ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΗΛΗ.
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΩ.
ΦΟΡΟΥΣΑ ΤΖΙΝ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΜΠΛΟΥΖΑ....
ΠΟΤΕ: Τρίτη, 23 Ιούλ 2019
ΠΟΥ: ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
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