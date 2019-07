Δεν θα πω ψέματα, τα facts μιλάνε από μόνα τους, έχω κάνει αρκετές κινήσεις:

- face to face (the old way) σε μαγαζιά, τραίνα, πλοία και διαστημόπλοια FAILED

- από κοινές παρέες FAILED

- Από Tinder FAILED x 2



Οι πιο πολλές τύπισσες που έχει γίνει κάτι (από σύντομες μεχρι και μεγαλύτερες σχέσεις) είναι από Lifo - όλως παραδόξως!



Οπότε πιστός σε αυτό, δοκιμάζω την τύχη μου ξανά, μετά από αρκετό καιρό ομολογουμένως..



Send a message, if you feel lucky!