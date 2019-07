H φίλη που θα ερχόταν μαζί μου στους Tindersticks δεν θα μπορέσει γιατι της έτυχε κάτι. Κερνάω το εισιτήριο στα τυφλά σε όποιον στείλει την πιο ενδιαφέρουσα απάντηση στην ερώτηση "Everything, anything or nothing?". Παρακαλώ αιτιολογήστε την απάντησή σας! :)



Άντρας /γυναίκα, straight/bi/gay/οτιδήποτε, οποιαδήποτε ηλικία, δεν έχει σημασία. Έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται για "ραντεβού". Απλά θα πάμε να απολαύσουμε μαζί τη μουσική έτσι όπως πρέπει - σαν δύο άγνωστοι.



Η προθεσμία για τις απαντήσεις είναι απόψε (Παρασκευή) τα μεσάνυχτα.



Ο νικητής θα ειδοποιηθεί.