Αναρωτιέμαι αν βρίσκεσαι κάπου εδώ, συναισθηματικά κοντά, εσύ που θέλεις να ζήσεις και να αφεθείς..Εσύ που δεν φοβάσαι να δώσεις και να πάρεις..Όλα πολύ..η καθόλου... Έτσι είμαι καλώς η κακώς .. Αυτό που αναζητώ είναι έναν άνθρωπο να το πάμε μαζί...και όπου πάει.. Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο να είναι αληθινός...και να μη φοβάται..Θα προτιμούσα να είναι εμφανίσιμος διότι η πρώτη εντύπωση καλώς ή κακώς είναι πολύ σημαντική για να δέσει και να προχωρήσει μια γνωριμία.. Όποιος λοιπόν είναι ηλικιακά 27-35, έχει τη διάθεση για ανταλλαγή social media άμεσα χωρίς να αναλώνεται σε απρόσωπα email, καλοδεχούμενος! Let it be!