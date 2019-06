Αναζητώ only παρέα.

Είμαι φουλ του σπιτιού και λίγο workaholic.

Βλέπω άπειρες σειρές κτλ κτλ.



Δεν είμαι φαν του να ερωτεύομαι και να προσκολλάω,

απλά θέλω να γνωρίσω νέα άτομα.



Για αρχή διαδικτυακά και αργότερα, περπατάδες.. όμορφα καφέ της πόλης ή ακόμα και διακοπές σκ κτλ..



Αν έχεις αγόρι, άντρα κτλ. και θες παρέα όπως την περιγράφω απλά ενημέρωσε τους.. χιχιχιχ

Δεν έχω ορμές, οπότε αν είσαι σίγουρη ότι έχεις σε αυτή την ζωή περισσότερο ανάγκη κάποιον άνθρωπο από ότι ένα πήδημα, εδώ θα είμαι.



I cross my fingers for you