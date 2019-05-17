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ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ

ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.
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17.5.2019 | 15:30

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ!

ΦΙΛΟΙ ΓΙΟΚ...
ΣΧΕΣΗ ΓΙΟΚ.... ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ....FLAT
40 SOMETHING ΕΓΩ ΑΝΑΖΗΤΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝ ΜΑΣ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΗΜΕΙΑ . ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η "ΣΥΝΤΑΓΗ" ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ, ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ .
ΕΙΜΑΙ "ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ" ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΣ!
ΠΟΤΕ: Παρασκευή, 17 Μάι 2019
ΠΟΥ: ΑΘΗΝΑ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
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